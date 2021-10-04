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Бизнес
В столичный «Альфа-банк» впервые пустили клиентов с домашним животным
4 октября, 2021 21:56
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«Альфа-банк» открыл первые пять отделений в Москве для посетителей с животными. Адреса можно в узнать контакт-центре и чате мобильного приложения. Жалоб на животных пока нет – только «положительные отзывы».
В банке поставили миски с водой, салфетки, а также пакеты для уборки за питомцем.
Ответственность за животное несёт хозяин, напомнили в «Альфа-банке». Оно не должно мешать работе банка, в противном случае хозяин должен его успокоить, отвести в тихую часть офиса или вывести.
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