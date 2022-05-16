В СМИ появилась информация о планах гендиректора «Яндекс» перенести штаб-квартиру в Тель-Авив
Сооснователь и генеральный директор группы компаний «Яндекс» Аркадий Волож задумал перенести штаб-квартиру российской компании «Яндекс» в Израиль.
В израильской деловой газете Calcalist сообщается, что о соответствующем решении Волож уже рассказал премьер-министру страны Нафтали Беннету, а также попросил его оказать содействие в данном вопросе.
«Я принял решение перенести глобальную штаб-квартиру «Яндекса» в Тель-Авив и привезти в Израиль сотни разработчиков, инженеров и технологов«, - говорится в сообщении гендиректора «Яндекса» к премьер-министру.
Волож попросил предоставить сотрудникам его компании, которые не являются евреями и имеют российское гражданство, рабочие визы, а также документы, позволяющие им свободно передвигаться по миру.
Позже в Telegram-канале »Раньше всех. Ну почти« появилась информация, что «Яндекс» не собирается переносить свою штаб-квартиру из столицы РФ в Тель-Авив или перевозить российскую команду в другую страну.