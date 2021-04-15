В России значительно вырастут цены на сладенькое

Бизнес

Российские кондитеры предупредили розницу о росте цен на кондитерские изделия.

Поднять цены на продукцию производителей вынуждает «катастрофический» рост стоимости сырья. Он составил от 25 до 120 процентов за последние полгода. Дорожают основные ингредиенты для изготовления кондитерских изделий: мука, масло, яйца, джемы, сахар.

Также отмечается влияние Китая на увеличение стоимости: КНР начала закупать сырье огромными объемами и это привело к мировому дефициту по некоторым позициям.

В результате себестоимость продукции из-за подорожания сырья увеличилась в среднем на 10 процентов, пишет РБК.

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