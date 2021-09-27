В России запускают аналог TikTok — Yappy
В России решили создать аналог сервиса для создания и просмотра коротких видео «TikTok». В наших реалиях он будет носить имя «Yappy». Известно, что запустит его «Газпром-медиа».
Платформа для коротких вертикальных видео на одну минуту, по планам, должна привлекать блогеров до 35 лет, поскольку на них и рассчитана. В настоящее время приложение уже доступно в AppStore, однако пользоваться им нельзя — оно находится в стадии закрытого тестирования. Ежемесячно его пытаются опробовать «на себе» около 300 блогеров.
В скором времени оценить преимущества разработки удастся всем — это случится в конце текущего года. Что будет драйвером Yappy, пока неясно, так как короткими вертикальными видео сейчас уже никого не удивить, цитирует экспертов «Коммерсантъ».