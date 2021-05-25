В России появится второе по высоте здание в мире (фото)
Энергетический холдинг «Газпром» сообщил о том, что планирует построить в Санкт-Петербурге новый небоскреб. 703-метровое здание должно стать вторым по высоте в мире, оно получит название «Лахта Центр 2».
Согласно пресс-релизу, объект будет выполнен в форме спиральной башни. Компания полагает, что такая форма будет символизировать «неразрывную связь с историей и традициями Петербурга».
Пол словам архитектора проекта Тони Кеттла, новый небоскрёб символически дополнит башню существующего «Лахта Центра», «как еще один высочайший образец экоустойчивой высотной архитектуры».
По данным «РБК», в настоящий момент самое высокое в мире здание находится в Дубае, это 828-метровая башня «Бурдж-Халифа». Вторым по высотности зданием является 632-метровая башня в Шанхае.