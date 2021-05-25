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В России появится второе по высоте здание в мире (фото)

Антон Мельников
25 мая, 2021 22:32
1 мин
Антон Мельников
25 мая, 2021 22:32
1 мин
«Газпром»
«Газпром»

Энергетический холдинг «Газпром» сообщил о том, что планирует построить в Санкт-Петербурге новый небоскреб. 703-метровое здание должно стать вторым по высоте в мире, оно получит название «Лахта Центр 2».

Согласно пресс-релизу, объект будет выполнен в форме спиральной башни. Компания полагает, что такая форма будет символизировать «неразрывную связь с историей и традициями Петербурга».

Пол словам архитектора проекта Тони Кеттла, новый небоскрёб символически дополнит башню существующего «Лахта Центра», «как еще один высочайший образец экоустойчивой высотной архитектуры».

«Газпром»
«Газпром»

По данным «РБК», в настоящий момент самое высокое в мире здание находится в Дубае, это 828-метровая башня «Бурдж-Халифа». Вторым по высотности зданием является 632-метровая башня в Шанхае.

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ТЕГИ
Газпром
Санкт-Петербург
Лахта
Небоскреб
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