Новости – Бизнес
Бизнес
В рамках новой подмосковной программы первый участок земли передали бизнесу за символический рубль
5 мая, 2022 15:54
1 мин
1 мин
Замир Усманов / Global Look Press
В рамках новой подмосковной программы первая компания получила участок под предприятие за символический рубль. К передаче готовятся еще четыре территории.
Первую землю в Ступине получила компания ООО «Трейлер», рассказал губернатора Московской области Андрей Воробьев. Эта фирма локализует производство элементов подвески для легковых прицепов.
Воробьев в интервью «360» и радиостанции Sputnik заявил, что предприятиям оказывается максимальное содействие в получении всех разрешительных документов.
«Не надо ходить по кругу и собирать бумаги», - сказал губернатор.
Программа аренды земли за один рубль была запущена в марте. Она рассчитана на три года и направлена на реализацию цели импортозамещения.
поддержать проект
Подпишитесь на «Русскую Планету» в Яндекс.Новостях
Яндекс.Новости