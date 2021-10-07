В подконтрольном «Ростеху» проектном институте начались массовые сокращения
Научно-исследовательский и проектный институт «СоюзпромНИИпроект», который работает в Москве, стремительно теряет кадры. По словам источника «Русской планеты», первые увольнения начались летом – люди уходили сами из-за длительных задержек зарплат. На данный момент в организации появились списки на увольнение. Отделы сокращают либо до одного человека, либо закрывают.
Редакция издания направила официальный запрос в «Ростех».
Руководство института увольняет сотрудников «по соглашению сторон», поскольку средств на компенсации «по сокращению» у организации нет. На вопрос о забастовках, источник ответил, что некоторые сотрудники предлагали бойкотировать работу из-за отсутствия заработной платы, однако договориться всем не прийти на работу в виду большого количества отделов не удалось. Идея единичных прогулов работникам не понравилась.
Летом удалось разрешить вопрос с оплатой труда сотрудникам путем обращения директора организации Татьяны Ветровой в Государственную инспекцию труда по Москве. До этого члены местного профсоюза, объединившись с профсоюзом строителей, направляли письма в московскую прокуратуру.
ГК «Ростех» владеет «СоюзпромНИИпроектом» через учрежденный в 2011 году «НПК «Техмаш», который специализируется на комплексной разработке и производстве высокотехнологичной военной продукции. В «СоюзпромНИИпроекте» занимаются разработкой проектов на строительство новых предприятий промышленности боеприпасов и спецхимии, а также расширением, реконструкцией и техническим перевооружением действующих предприятий.
По данным СПАРК-Интерфакс, в 2021 году «СоюзпромНИИпроект» заключил 17 контрактов на общую сумму 53,5 млн рублей. Для сравнения, годом ранее было заключено 30 контрактов на сумму 61,1 млн рублей. В 2019 году организация заработала на контрактах 233 млн рублей, став подрядчиком в 72 компаниях.
В судах «СоюзпромНИИпроект» чаще выступал в качестве ответчика, чем истца. В 2021 году на судебные разбирательства ушло 64,3 млн рублей, причём как истец организация ничего вернуть не смогла. Счета по ЖКХ «СоюзпромНИИпроект» не оплачивал с марта 2021 года.