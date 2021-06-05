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Бизнес
В Петербурге заявили о заключенных на днях соглашениях более чем на 3 трлн рублей
5 июня, 2021 16:46
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Maksim Konstantinov/Global Look Press
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) озвучил общую сумму деловых соглашений, заключенных в ходе мероприятия.
По данным оргкомитета, участники ПМЭФ заключили порядка 800 контрактов на общую сумму в 3.8 трлн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ответственного секретаря оргкомитета Антона Кобякова.
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