В Москве разрешили музеям, концертным залам, спортивным сооружения и летним верандам спаивать людей
Московская мэрия разрешила продавать алкогольные напитки посетителям летних веранд. Об этом говорится в постановлении городского правительства, подписанного мэром Сергеем Собяниным.
В документе также говорится о том, что в качестве эксперимента спиртные напитки начнут разливать в музеях, концертных залах и спортивных сооружениях, но крепость напитка не должна превышать 16,5 процентов.
Источники сообщают, что власти Москвы приняли соответствующее решение с целью поддержать бизнесменов, оказавшихся в затруднительном положении на фоне развернувшихся событий в последние месяцы, передают «Ведомости».
Напомним, ранее торговля алкоголем на летних верандах грозила заведениям общепита штрафами вплоть до 150 тысяч рублей, а также лишением лицензии. Кроме того, в непростой ситуации оказывались и клиенты - на них могли составить протокол о распитии спиртных напитков в общественных местах.