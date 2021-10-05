В Москве откроется флагманский бутик Dior Beauty
В торгово-развлекательном центре «Европейский» откроется магазин парфюмерии, косметики и аксессуаров премиального французского бренда Dior. Пока это первый магазин в России. В планах открытие ещё нескольких в Москве и Санкт-Петербурге.
Здесь будет продаваться косметика, эксклюзивная парфюмерия, солнечные очки и бижутерия. В честь открытия точки бутик подготовил анимацию о новом аромате Miss Dior.
Руководство Dior выбрало локацию на Киевской ради интенсивного трафика и подходящей аудитории.
«Безусловно, открытие бутика DIOR нового формата является знаковым событием для рынка. И сейчас выбрано удачное время: восстановление рынка к своим докризисным показателям; рост продаж профиля косметика/парфюмерия в Москве; длительное отсутствие новых знаковых открытий на рынке», – отметила Евгения Прилуцкая, заместитель директора отдела торговых помещений CBRE в Москве.