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Бизнес

В Госдуме назвали сроки получения немцами газа по «Северному потоку – 2»

Дмитрий Байков
15 апреля, 2021 14:52
1 мин
Дмитрий Байков
15 апреля, 2021 14:52
1 мин
Nord Steram 2/via Globallookpress.com
Nord Steram 2/via Globallookpress.com

В Государственной думе озвучили сроки завершение строительства газопровода «Северный поток – 2». Об этом сообщил глава комитета Госдумы по энергетике, координатор депутатской группы по связям с немецким бундестагом Павел Завальный.

В ходе встречи с коллегами из бундестага ФРГ Завальный выразил надежду, что до конца лета 2021 году работы будут закончены, сообщает телеграм-канал «РИА Новости».

По его словам, до конца лета потребители в Германии смогут получить первую поставку российского газа по «Северному потоку – 2».

Две страны договорились «навалиться» и «прикончить» «Северный поток-2».

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Политика
Россия
Северный поток-2
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