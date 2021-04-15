В Госдуме назвали сроки получения немцами газа по «Северному потоку – 2»

Бизнес

В Государственной думе озвучили сроки завершение строительства газопровода «Северный поток – 2». Об этом сообщил глава комитета Госдумы по энергетике, координатор депутатской группы по связям с немецким бундестагом Павел Завальный.

В ходе встречи с коллегами из бундестага ФРГ Завальный выразил надежду, что до конца лета 2021 году работы будут закончены, сообщает телеграм-канал «РИА Новости».

По его словам, до конца лета потребители в Германии смогут получить первую поставку российского газа по «Северному потоку – 2».

Две страны договорились «навалиться» и «прикончить» «Северный поток-2».