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Бизнес
В Госдуме назвали сроки получения немцами газа по «Северному потоку – 2»
15 апреля, 2021 14:52
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Nord Steram 2/via Globallookpress.com
В Государственной думе озвучили сроки завершение строительства газопровода «Северный поток – 2». Об этом сообщил глава комитета Госдумы по энергетике, координатор депутатской группы по связям с немецким бундестагом Павел Завальный.
В ходе встречи с коллегами из бундестага ФРГ Завальный выразил надежду, что до конца лета 2021 году работы будут закончены, сообщает телеграм-канал «РИА Новости».
По его словам, до конца лета потребители в Германии смогут получить первую поставку российского газа по «Северному потоку – 2».
Две страны договорились «навалиться» и «прикончить» «Северный поток-2».
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