В этом году в Москве летних веранд открылось на четверть больше, чем в прошлом
По сравнению с 2020 годом число летних веранд в этом году в Москве выросло на 25,2%, зафиксировала Госинспекция по недвижимости. Согласно опросам, проведённым среди рестораторов, именно летние веранды приносят наибольшую прибыль в летний сезон.
Если на 1 июля общее количество летних веранд в городе составило 1879 штук, то до конца лета ожидается рост этого показателя ещё на 10-15%, заявил глава Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский.
С 28 июня для посещения заведений общепита в Москве необходимо предъявлять QR-код, который выдаётся горожанам, прошедшим полный курс вакцинации, переболевшим в течение последних шести месяцев или имеющим отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трёх суток.
При этом москвичи, не имеющие QR-кода, до 12 июля могут посещать летние веранды при условии соблюдения всех санитарно-эпидемиологических мер.
Сейчас от коронавируса привились более двух миллионов горожан, и темпы вакцинации только растут: каждые сутки в столице подаётся почти 90 тысяч электронных заявок на прививки. После прохождения двух этапов вакцинации москвичи могут получить QR-коды в приложениях «Госуслуги», «Госуслуги Москвы» и «ЕМИАС», а также на портале mos.ru.
А пока в Москве идёт массовая вакцинация, владельцы столичных заведений общепита, арендующие городские нежилые помещения, могут перенести арендные платежи за третий квартал на конец 2021 года, рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.