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Устроившее «пробку» в Суэцком канале судно конфисковали. Египет требует погашения убытков

Дмитрий Байков
13 апреля, 2021 11:38
1 мин
Дмитрий Байков
13 апреля, 2021 11:38
1 мин
Suez kanal
Suez kanal Authority/dpa/Global Look press

Контейнеровоз Ever Given, который сел на мель, и полностью заблокировал движение по Суэцкому каналу конфискован до тех пор, пока владелец не выплатит компенсацию.

Судно останется в Египте до полного погашения убытков, полученных в результате блокировки водной артерии. От владельца Ever Given требуют компенсацию в 900 миллионов долларов, сообщает телеграм-канал «РИА Новости».

Напомним, контейнеровоз Ever Given длиной в 400 метров сел на мель в Суэцком канале и перегородил его на шесть дней, полностью заблокировав движение. Вокруг судна пришлось извлечь 27 000 кубометров песка, чтобы сдвинуть его с места. За это время в районе водной артерии образовался затор из более чем 450 судов. Ущерб от образовавшееся «пробки», исчисляется миллиардами долларов и до конца еще не подсчитан.

Владимир Жириновский нашел альтернативу Суэцкому каналу.

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Бизнес
Деньги
Египет
Компенсация
Суэцкий канал
Контейнеровоз
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