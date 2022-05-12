Уход Siemens с российского рынка грозит дефицитом электронных товаров?
Немецкая компания Siemens приняла решение уйти с российского рынка в связи с ситуацией, развернувшейся на Украине, после того как РФ задумала провести там спецоперацию. В настоящее время конгломерат уже приступил к процедурам «по прекращению своей производственной деятельности и всей деловой активности».
Напомним, еще в марте текущего года Siemens решила прекратить международные поставки и работу по новым проектам в РФ.
Несмотря на опубликованное в Сети заявление компании, в котором указаны причины по прекращению деятельности в России, кандидат политических наук Владимир Соломонов убежден, что политика тут ни при чем. По его словам, Siemens попросту не захотела терпеть убытки, поскольку из-за антироссийских санкций за первый квартал текущего года потеряла 0,6 миллиарда евро, передает «Экономика сегодня».
«Не думаю, что компания Siemens ушла из-за конкретных политических взглядов или других стремлений, здесь вопрос исключительно прибыли и убытков», - заявил он, добавив в заключение, что текущая обстановка не создаст дефицита электронных товаров в России.