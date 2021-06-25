У Windows 11 появилось измененное меню «Пуск»
Корпорация Microsoft провела презентацию своей новой операционной системы Windows 11.
Компания сделала акцент на упрощение интерфейса. Производительность и многозадачность системы улучшили, а пользователям представили новый магазин приложений.
Так, кнопка «Пуск» переместилась из левого нижнего угла в центр панели задач, где также размещены иконки приложений, которые имеют закругленные углы. Также Windows 11 имеет новую анимацию. Помимо этого обновились системные звуки, а также коллекция обоев для рабочего стола.
Открытые окна можно будет расположить в соответствии с заданными шаблонами с помощью функции Snap Layouts. Эта функция поможет объединять приложения в группы и запомнит расположение окон на экране.
Как сообщает Microsoft, Windows 11 — «самая защищенная» операционная система, которая работает быстрее Windows 10. Размер обновлений для ОС уменьшится на 40%, а ее эффективность вырастет за счет улучшений работы с задачами в фоновом режиме, сообщает телеканал «360».