Цифровая валюта с «ненавистью» к Илону Маску за 12 часов подорожала на 2000 процентов

Бизнес

Пользователи криптовалют устали от сообщений американского бизнесмена и изобретателя Илона Маска, который своими постами в соцсети Twitter влияет на котировки цифровых валют. В связи с этим криптоэнтузиасты создали новую валюту, которая призвана продемонстрировать презрение к сообщениям Маска. Она получила название F**k Elon Tweet (F**KELON) («К черту твиты Илона») и показала внушительный рост всего за 12 часов.

Монета F**KELON появилась после того, как бизнесмен разместил очередное сообщение про криптовалюту Bitcoin. Он раскритиковал её за централизацию и заявил, что автомобиль Tesla больше нельзя будет купить, расплатившись биткоинами. В связи с этим стоимость актива обвалилась и впервые с 8 февраля достигла отметки около 42 тысяч долларов. До этого Bitcoin не опускался ниже 50 тысяч долларов.

Реакцией на действия американского бизнесмена стало появление монеты F**KELON. По заявлению разработчиков цифрового актива, максимальное предложение составит 1 млрд монет.

За последние 12 часов актив подорожал на 2000% и достиг отметки в 0,005260 доллара США. Утром 17 мая монета стоила около 0,00000278 доллара.

Также активисты разместили петицию под названием «Илон Маск должен продать свой биткоин» на сайте Change.org, сообщает журнал ForkLog. В ней отмечается, что если бы рынок криптовалют регулировался госорганами США как ценные бумаги, то действия Маска были бы признаны мошенничеством и бизнесмен мог бы отправиться с тюрьму.