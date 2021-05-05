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Три российских телеканала сворачивают свое вещание в Беларуси

Артем Денисов
5 мая, 2021 00:35
1 мин
Артем Денисов
5 мая, 2021 00:35
1 мин
Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press
Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

В Беларуси прекращается вещание трех российских телеканалов.

Речь идет о каналах Russian Musicbox и «Мама», которые исключены из списка разрешенных к распространению. Отмечается, что у них истек срока действия ранее выданных министерством информации Беларуси разрешений на вещание на территории страны. За получением новых разрешений в Мининформ никто не обращался.

Также истек срок действия разрешения канала Candyman. При этом в выдаче нового разрешения телевизионному СМИ отказано, сообщает «Интерфакс».

Ранее экс-президент Украины Петр Порошенко выступил за закрытие телеканала «Наш». Он также поддержал санкции против главы политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктора Медведчука. Политик потребовал закрыть телеканал «Наш», так как он стал в последнее время главным рупором российской пропаганды.

Ранее по теме:  Чистка медиа: Петр Порошенко потребовал закрыть телеканал «Наш»
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