Владимир Ефимов: Треть всероссийского экспорта спортинвентаря приходится на Москву
В 2020 году Москва экспортировала спортивный инвентарь на сумму в 17,06 млн долларов США в 49 стран мира. Таким образом, на столицу пришлось 33,5% от всего объёма российских поставок таких товаров за границу, рассказал заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Мировой спрос на продукцию для спорта и активного отдыха в прошлом году значительно вырос, а вместе с ним и увеличилась популярность московских товаров за рубежом. Так, экспорт снарядов и инвентаря для спортивных игр и занятий физкультурой на открытом воздухе, реализованный столичными поставщиками, составил 5,72 млн долларов США. Это больше трети от всех отечественный поставок спортинвентаря за границу.
Также востребованы у иностранных партнёров столичный инвентарь для физических упражнений и тренажёры с настраиваемым механизмом отягощения. Размер экспорта первой категории товаров вырос почти на 31%, а второй – на 8,5%, уточнил вице-мэр.
Главными импортёрами московского спортинвентаря в прошлом году стали Казахстан – 45% столичного экспорта на сумму 7,69 млн долларов США и Беларусь – 27,7% на 4,73 млн долларов США. В числе других лидеров – Нидерланды, Германия, Узбекистан, Польша, Китай и Молдова. Также в прошлом году Москва впервые начала экспортировать спортинвентарь в Тайвань.
Рост экспорта категорий товаров для занятий спортом вне спортивных залов, таких как инвентарь для физических упражнений и тренажёры в первом квартале 2020 года составил 27,8% и 4,1% соответственно, уточнил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.