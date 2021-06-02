Торговые сети предложили перевести на электронные ценники
В столичном Центре международной торговли участники бизнес-форума «Неделя ритейла 2021» обсудили перспективы перехода «традиционных» магазинов на цифровые технологии.
В дискуссионной сессии «Трансформация ритейла на основе технологии и инноваций» приняли участие директор по инновациям торговой сети «Магнит» Евгений Джамалов (модератор), директор по цифровой трансформации торговой сети «Пятерочка» Рауль Тенчурин, директор по аналитике и управлению данными торговой сети «Магнит» Фабиан Шефер, директор цифрового продукта Группы компаний «Детский мир» Микаэл Гелецян, генеральный директор «Имреди» Петр Борисов, руководитель отдела по развитию бизнеса «ПИКС Роботикс» Дмитрий Корнев, менеджер по работе с ключевыми клиентами UiPath Иван Мячин и генеральный директор «Цифровые технологии ритейла» Михаил Ланцов.
В своём выступлении Михаил Ланцов затронул одну из самых чувствительных для оффлайн-ритейла тем – актуальность цены на ценнике в магазине. Традиционные бумажные ценники часто указывают неактуальную цену товара – сотрудники торговых точек не успевают вовремя их менять, а то и вовсе забывают это делать. Предлагаемая компанией «Цифровые технологии ритейла» система электронных ценников, убеждён Ланцов, совершит настоящую революцию в оффлайн-продажах.
Торговые сети смогут удалённо обновлять ценники по всем позициям в конкретном магазине – всё необходимое для этого оборудование и ПО компания предоставляет в аренду. Кроме того, каждый сотрудник магазина при помощи специального программного обеспечения, установленного на смартфоне, сможет оперативно менять информацию на конкретном ценнике.
«Также мы сейчас разрабатываем систему персонификации ценовых предложений на основе программ лояльности, когда оффлайн-магазин начинает работать с покупателями по алгоритму онлайн-магазина, где мы можем видеть профиль клиента и понимаем его потребительское поведение», - рассказал Ланцов в кулуарах форума.