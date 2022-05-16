Торговая сеть «Находка» открыла в Татарстане второй магазин с электронными ценниками
Межрегиональная торговая сеть «Находка» (входит в одноименную группу компаний) открыла в Татарстане второй магазин, полностью оборудованный электронными ценниками. Поставщиком высокотехнологичного оборудования и ПО выступил федеральный партнёр сети — компания «Цифровые технологии ритейла» (Москва).
Магазин сети «Находка» в Заинске оборудован электронными ценниками марки Hanshow, которые были предоставлены вместе с прилагаемым программным обеспечением по сервисной модели HaaS+SaaS, предусматривающей взимание ежемесячной абонентской платы.
«Компания «Цифровые технологии ритейла» в партнёрстве с группой компаний «Находка» планирует и далее развивать цифровые сервисы для офлайн-ритейла, — рассказал «Русской Планете» исполнительный директор компании «ЦТР» Михаил Ланцов.— Уже в ближайшее время, во второй половине мая 2022 года, мы планируем внедрить в магазины сети разработанную нами систему динамического ценообразования».
В свою очередь генеральный директор группы компаний «Находка» Сергей Сурмач указал на очевидные преимущества электронных ценников для бизнеса.
«Главное — это снижение операционных затрат — высвобождение времени сотрудников магазинов на работу непосредственно с покупателями. Коллеги со мной согласятся: цифровизация позволяет управлять магазинами эффективнее, не тратя средства на офисный «балласт», зачастую высокооплачиваемый и при этом не несущий дополнительной ценности».
По оценкам Сергея Сурмача производительность труда персонала в магазине с электронными ценниками, повышается минимум в полтора-два раза.
Электронные ценники — устройства, внешне почти не отличимые от традиционных бумажных ценников в магазинах. Эти модули работают по технологии электронной бумаги (e-paper) и электронных чернил (e-ink). Смена информации на электронном ценнике производится удалённо, через защищённое ПО, доступ к которому имеют сотрудники торговой точки, а также головного офиса сети.