Тимирязевская академия ищет инвестора для застройки 25 га земли
Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К. А. Тимирязева намерен договориться поищет деньги для строительства новых зданий на земельном участке площадью 25 га. Один из потенциальных инвесторов– группа ЛСР.
Речь идёт об участке площадью 24 га, ограниченном Мичуринским садом, Верхней аллеей, Тимирязевской улицей и Красностуденческим проездом.
На существующих мощностях академия тормозит в росте. Бюджетного финансирования на строительство новых объектов не хватает – это деньги на ремонт и реставрацию.
«Университетом рассматривается возможность передачи под строительство земельного участка площадью около 24,78 га, не используемого в учебном процессе и научных опытах с 80-х годов прошлого века», – отметили в пресс-службе академии.
Представитель вуза отметила, что вуз не планирует застраивать опытные поля и посадки Мичуринского сада, а также территорию усадьбы «Петровско-Разумовское». На территории Мичуринского сада, конноспортивного комплекса, полевой опытной станции, животноводческого комплекса вуз будет продолжать научно-образовательная деятельность.
В Тимирязевской академии отметили, что вуз нуждается в 90 тысячах кв. м учебных и лабораторных площадей, студенческих общежитиях, музейно-выставочном и спортивно-оздоровительном комплексах.
Накануне инициативная группа Тимирязевской академии сообщила о сборе подписей против коммерческой застройки территории академии группой ЛСР.