Тимирязевская академия адаптирует решения шести стартапов для развития растениеводства
Жюри технологического конкурса Agro Tech Challenge, состоящее из представителей московского инновационного кластера и сотрудников РГАУ-МСХА им Тимирязева, определило наиболее перспективные решения для агропромышленного комплекса и сельского хозяйства. Разработки начинающих предпринимателей внедрят в корпорации, говорится на сайте управы Тимирязевского района Москвы.
Всего на участие в программе было зарегистрировано 249 компаний. В акселератор прошли 24 стартапа по четырем направлениям: инновационные решения для растениеводства, цифровые решения для сельского хозяйства, agrotech и foodtech.
Сегодня состоялся Demo Day акселерационной программы – традиционный для всех акселератор день, в который подводятся итоги и победители рассказывают о своём продукте.
В числе победителей, которые внедрят свои решения в Тимирязевскую академию:
EcoRobi – автономный роботизированный комплекс сенсоров для мониторинга вегетации, микроклимата и почвы растений;
Flora Space – автоматизированные вертикальные фермы на базе ISO контейнеров (ISO ферма);
Экор-СП – инновационные гумусовые биопрепараты на основе низинного, экологически чистого торфа, для сельского хозяйства и защиты окружающей среды;
Aura – беспилотные летательные аппараты для диагностики и мониторинга посева, посадки, полива и опрыскивания на удалённых полях и труднодоступных объектах;
EGISTIC – онлайн-система управления хозяйством с помощью технологий дистанционного зондирования земли и машинного обучения;
АгроИнтеллект – система биологической защиты растений в промышленных теплицах.