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Бизнес
Тиха украинская ночь: инвесторы из Украины вложились в белорусское «Сало»
24 сентября, 2021 15:58
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pixabay
Ряд крупных инвесторов и бизнес-ангелов из Украины инвестировали 600 тысяч долларов в приложение Salo. Стартап имеет белорусские корни и представляет собой видеоприложение для устройств на платформе iOS (смартфоны Apple). Об этом стадо известно изданию Forbes.ua.
Согласно описанию, приложение может создавать комбинированные видео. Так Salo может одновременно записывать происходящее на экране и картинку с камеры смартфона. Полученным видео можно делиться в соцсетях и мессенджерах.
На данный момент стартап в стадии бета-тестирования. Выпуск приложения намечен на 2022 год.
По данным Forbes.ua, инвесторами проекта стал украинские фонды Adventures Lab и TA Ventures и клуб бизнес-ангелов из Украины ICLUB.
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