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Свершилось - «Северный поток-2» начал наполняться газом
4 октября, 2021 19:02
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Nord Stream AG/ via globallookpress.com
Первую нитку газопровода «Северный поток-2» начали заполнять газом. Закачка энергоносителя происходит для дальнейшего тестирования системы. Об этом сообщила компания-оператор Nord Stream 2 AG.
На данный момент завершены пусконаладочные работы, в том числе, проведена внутритрубная инспекция и внешняя инструментальная проверка. Нитка постепенно заполнится газом, после чего будет проводиться дальнейшее техническое тестирование.
Пусконаладочные работы на второй нитке газопровода продолжаются.
В компании отметили, что проект прошел «независимую сертификацию» по отраслевым техническим стандартам, что обеспечит надежную и безопасную работу, передаёт РИА «Новости».
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