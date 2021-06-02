Superjet сменит название. Имя выберут народным голосованием
В России могут провести всероссийский конкурс на новое название для лайнера Sukhoi Superjet 100.
Как сообщил глава «Ростеха» Сергей Чемезов, в настоящее время ведется работа над новой модификацией «Суперджета». «Почему самолет российского производства должен английской аббревиатурой называться?» — сказал Чемезов, сообщает РБК.
Впервые о возможном ребрендинге Superjet 100 Чемезов говорил в 2019 году, когда случилась катастрофа с SSJ 100 в московском аэропорту Шереметьево. Трагедия унесла жизни несколько десятков человек. Глава «Ростеха» заявил, что необходимо уходить от сильной зависимости от иностранных комплектующих в самолете.
Ранее сообщалось о создании нового самолета вместо Sukhoi SuperJet 100. На разработку потратят 120-130 млрд рублей - половина денег уйдет на создание российского двигателя ПД-8, он должен заменить используемый сейчас франко-российский Sam146.