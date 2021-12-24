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Бизнес
Сумма с девятью нулями: власти РФ выписали первые в своём роде штрафы двум крупнейшим ИТ-компаниям
24 декабря, 2021 18:50
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mos-gorsud.ru
Компании Meta (ранее называлась Facebook) и Google оштрафованы на сумму свыше 9 миллиардов рублей за повторное нарушение законов РФ. Такое решение в Москве вынес Мировой суд Таганского района.
Согласно обвинению, обе компании не удалили контент, который признан российскими властями запрещенным. В качестве наказания был назначен оборотный штраф (размер штрафа определяется, как доля от оборота штрафуемой компании за год).
Сумма штрафа для Meta составила 1,9 млрд рублей, Google назначен штраф размером в 7,2 млрд рублей, передаёт ФБА «Экономика сегодня».
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