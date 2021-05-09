Стало известно имя богатейшего жителя Казахстана

Бизнес

Самый свежий рейтинг от журнала Forbes не только подтвердил сохранившееся баланс сил в капиталистической элите, но и дал миру имя самого богатого жителя Казахстана.

Из 7 бизнесменов республики, вошедших в рейтинг, наивысшую строчку с состоянием в 4.6 млрд долларов занял Владимир Ким. За год его состояние увеличилось на 900 млн долларов, сообщает издание «Капитал».

Напомним, Ким является одним из крупнейших акционеров группы KAZ Minerals PLC. В его сфере интересов - добыча меди, золота. У миллиардера также есть доли в медиа и медицинских компаниях.