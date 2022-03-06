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Бизнес
США нашли способ покупать российскую нефть в обход санкций
6 марта, 2022 12:30
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Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press
Приобретение российского нефтяного ресурса в обход наложенных на Российскую федерацию санкций возможно.
Бывший старший советник Министерства финансов США Брайн О’Тул сообщил о возможности сотрудничества с России в нефтяной отрасли.
По словам эксперта, если компания приобретает нефть у российского производителя, ее офис имеет возможность перевести на ее счет валютные средства с помощью третей страны, в которой доступны услуги банков, в свою очередь не попавших под западные санкции, - сообщает «URA.ru» со ссылкой на источник в РБК.
«В этом случае, финансовые организации выступающие в качестве разрешенных посредников, смогут даже получать комиссионные от российского поставщика нефти», — уточнил О’Тул.
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