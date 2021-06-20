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Бизнес
Специалист пророчит еще один тяжелый год для тренажерных залов в России
20 июня, 2021 15:09
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ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press
Один из руководителей сети залов World Class и UFC Gym Russia Игорь Шашкин предсказал тяжелые несколько месяцев для фитнес-услуг.
При этом, по его словам, большое развитие приобретает рынок онлайн-фитнеса, так как пандемия заставила многих задуматься о своем здоровье. При этом, полностью заменить работу в тренажерном зале с помощью онлайн занятий все же не получится, убежден Шашкин.
«Те организации, которые для выхода из кризиса начали делать большие скидки, чтобы сохранить или привлечь новых клиентов, скорее всего, будут дольше выходить из кризиса. Или вовсе не смогут выйти» - приводит слова специалиста издание «Финансовая газета».
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