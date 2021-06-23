Создатель известной антивирусной программы покончил с собой под угрозой экстрадиции в США
В испанской тюрьме найден мертвым американо-британский бизнесмен и программист, основатель компании и одноименного антивируса McAfee Джон Макафи. Он содержался в пенитенциарном центре муниципалитета Сан-Эстеве-Сесровирес, где ожидал решения о его экстрадиции в США. Ранее этим же днем суд разрешил его переправку в Штаты. Предположительно, 75-летний бизнесмен покончил с собой. Смерть Макафи подтвердил местный Минюст.
Сообщается, что бизнесмена пытались реанимировать медики тюремного учреждения, но в конце концов констатировали смерть. Причины смерти в данный момент устанавливаются, тем не менее наиболее вероятной причиной смерти называется самоубийство.
«Все указывает на то, что смерть могла наступить в результате самоубийства», - говорится в сообщении.
В октябре Джон Макафи был задержан в Барселоне откуда собирался вылететь в Стамбул. С тех пор бизнесмен находился в заключении и ожидал решения о его экстрадиции в США, где против него возбуждено дело об уклонении от уплаты налогов, напоминает DIGIS MAK.