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Бизнес
Состояние Джеффа Безоса превысило 200 млрд долларов
29 апреля, 2021 04:18
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via www.imago-images.de/www.imago-images.de
Состояние главы компании Amazon, богатейшего человека в мире Джеффа Безоса в третий раз с прошлого года превысило $200 млрд, следует из данных Forbes Real-Time.
За последний день миллиардер увеличил свой капитал на $2,2 млрд до $201 млрд. Это произошло из-за роста стоимости компании Amazon - акции выросли на 1,2%, пишет «Коммерсант».
Ранее Amazon получила сертификат, позволяющий использовать дроны для доставки посылок.
Уже проведено более 500 безопасных и эффективных полетов в рамках подготовки.
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