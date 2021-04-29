Состояние Джеффа Безоса превысило 200 млрд долларов

Бизнес

Состояние главы компании Amazon, богатейшего человека в мире Джеффа Безоса в третий раз с прошлого года превысило $200 млрд, следует из данных Forbes Real-Time.

За последний день миллиардер увеличил свой капитал на $2,2 млрд до $201 млрд. Это произошло из-за роста стоимости компании Amazon - акции выросли на 1,2%, пишет «Коммерсант».

Ранее Amazon получила сертификат, позволяющий использовать дроны для доставки посылок.

Уже проведено более 500 безопасных и эффективных полетов в рамках подготовки.