Состояние 23 богатейших людей России упало из-за конфликта на Украине на 32 млрд долларов
Активы богатейших граждан России упали в текущем году на 32 миллиарда долларов из-за эскалации конфликта на Украине. Если ситуация не изменится, они потеряют еще больше личных средств.
По имеющимся у Bloomberg данным, состояние 23 миллиардеров РФ в настоящее время оценивается в 343 миллиарда долларов, хотя только в конце минувшего года они владели 375 миллиардами долларов.
Список «самых удачливых» возглавил «друг Путина» Геннадий Тимченко, лишившийся почти трети своих сбережений после того, как российские власти признали независимость Луганской и Донецкой народных республик. Сейчас он владеет лишь 16 миллиардами долларов, причем большая часть его состояния получена от доли в российском газодобывающем «Новатэке».
Вторым «пострадавшим» считается председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон, чье состояние рухнуло на 6,2 миллиарда долларов, а председатель «Лукойла» Вагит Алекперов лишился тем временем 3,5 миллиарда долларов за тот же период, когда акции энергетической компании упали почти на 17%.
Ранее сообщалось, что Великобритания ввела санкции против «друзей Путина», в этом списке значится и Тимченко.