Сообщения о рейдерском захвате «Коломенского молока» мог вбросить участник корпоративного конфликта
Депутат Госдумы от Краснодарского края Алексей Ткачев опроверг слухи о причастности к рейдерскому захвату подмосковного завода «Коломенское молоко». Ранее в сетях распространилась информация о том, что «некий депутат» нарушил все технологические процессы и «бросил в тюрьму» директора.
Финансовый директор ООО «Коломенское молоко» Сергей Воюев сообщил, что контрагенты компании получают письма от родственника бенефициара Наталии Савиновой, в том числе о рейдерском захвате предприятия. Воюев не исключает, что тень на Ткачева мог бросить сам Савинов, чтобы отвлечь от себя внимание. Сообщения о вывозе оборудования «краснодарским депутатом Ткачевым» признали ложными.
В отношении Савинова уже возбуждено уголовное дело по факту мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Он объявлен в розыск, подчеркнул финансовый директор предприятия.
Производство в компании Савиновой выстроено на кредитах, а имущество находится в залоге. Между руководством и владельцами «Коломенского молока» разгорелся конфликт после вывода Савиновыми крупной суммы денег.