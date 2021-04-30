Смелые москвичи и петербуржцы смогут подзаработать на своих автомобилях

Бизнес

В Москве и Петербурге началось тестирование сервиса «народного каршеринга». Сервис «Рули» поможет сдавать свои автомобили в аренду всем желающим.

На данный момент, регистрация открыта для первых ста участников тестирования. Им будут предоставлены ОСАГО без ограничения числа водителей. Штрафы будут оплачивать сидевшие за рулем пользователи. Об этом сообщают «Известия».

По мнению экспертов, подобное предложение может стать востребованным среди уезжающих в отпуск горожан.