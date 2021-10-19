Следовавший по центру Москвы трамвай-трактир «Аннушка» выставлен на продажу
Хозяйка трамвая-трактира «Аннушка» Марине Мхитарян, генеральный директор компании «Эпсилон+», управляющей «Аннушкой» написала на странице «Вконтакте» объявление о продаже легендарного московского трамвая. Он курсировал в районе «Чистых прудов» с 1989 по 2020 год. На объявление обратил внимание паблик «Замоскворечье и Якиманка».
Цена вопроса – 1,2 млн рублей. Бизнес стал не востребован на фоне пандемии коронавируса.
Идея создать ресторан на колёсиках принадлежит брату марине – Миграну Мхитаряну. У него был опыт бизнеса по прокату трамваев с кафе-мороженым в Ереване, позднее он перенёс этот бизнес в Москву.
Впервые трамвай выехал на маршрут 28 марта 1989 года. Трамвай снимался с маршрута только в случае ремонта рельсов на Чистопрудном бульваре. За 30 лет трамвай превратился из чайной в полноценный ресторан с европейской кухней.