«Сыктывкарпиво» дал ответ на возможный уход Coca-Cola из России
На возможный уход с российского рынка компании Coca-Cola уже есть ответ в республике Коми. Об этом сообщают республиканские власти на официальном Telegram-канале.
В республике появилась своя «Коми Кола». Отмечается, что спрос на местную газировку растет.
Выпуск газированного напитка «Коми Кола» освоил завод «Сыктывкарпиво», предвкушая возможный уход Coca-Cola из России. Стоимостью за бутылку 46 рублей, правда, не назван объем.
По словам главного технолога компании Галины Шариковой, основу напитка составляет ароматическое сырье, таже в ее составе присутствует кофеин.«Коми Кола» в меру газированная и не очень сладкая.
Газировка уже поставляется в магазины и торговые сети республики, а также в соседние области.
Ранее гендиректор Coca-Cola Джеймс Квинси заявил, что компания может полностью уйти с российского рынка, пишет «РИА Новости».