Самый богатый человек в мире в «особенный день» останется без работы

Бизнес

Основатель и генеральный директор американского интернет-ритейлера Amazon Джефф Безос заявил, что 5 июля покинет свой пост. Именно в этот день компании, которая принесла бизнесмену миллиарды долларов, исполнится 27 лет. Об этом он сообщил на ежегодном собрании акционеров Amazon.

«Мы выбрали эту дату, потому что для меня она значима», — пояснил он.

Именно 5 июля 1994 годы Безос официально учредил Amazon.

На посту гендиректора Безоса сменит нынешний гендиректор Amazon Web Services Энди Ясси, отмечает Forbes.

По словам самого основателя компании, Ясси хорошо известен сотрудникам компании и проработал в Amazon почти столько же, сколько он сам.

По данным рейтинга Forbes, в 2021 году Джефф Безос является самым богатым человеком в мире, его состояние оценивается в 177 млрд долларов.