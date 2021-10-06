С 2016 года в Москве появилось около 500 новых предприятий
В столице за последние пять лет было зарегистрировано полмиллиона новых предприятий. Из этого количества более 30% – ИТ-компании, заверил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.
Он добавил, что развитие бизнеса в Москве поспособствовало трудоустройству. В сумме новые предприятия принесли городу 15 тысяч рабочих мест.
Общая выручка этих компаний составила более 96 млрд рублей в 2020 году, 2,28 млрд рублей – столько налогов они платят ежегодно в столичный бюджет.
Со стороны правительства Москвы цифровые предприятия получают различные виды поддержки, напомнил Прохоров. «Московская техническая школа» помогает внедрить сквозные технологии на производства.
Всего в Москве ведут деятельность более 3 тысяч промышленных предприятий, на которых трудятся порядка 700 тысяч человек.