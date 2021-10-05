«Ростех» вновь выставил на торги усадьбу графов Шуваловых в Петербурге
В Петербурге дочерняя структура «Ростеха» ООО «РТ-Капитал» хочет продать комплекс усадьбы графов Шуваловых на аукционе. Об этом сообщает пресс-служба Российского аукционного дома, который организует торги.
Начальная цена лота составляет 366,1 млн рублей. Усадьба состоит из участка площадью 7,5 га , а также 12 зданий и сооружений, из которых пять являются объектами культурного наследия. Речь идёт о Большом дворце, Малом дворце, Конном дворе, Доме садовника и Туфовой арке.
По словам гендиректора «РТ-Капитал» Семена Якубова, на территории комплекса планируется создать многофункциональное культурное пространство. Предполагается, что это будет «центр притяжения и отдыха для жителей и гостей города». Чтобы воплотить эту цель в жизнь, «дочка» «Ростеха» будет искать профильного инвестора.