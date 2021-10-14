«Ростех» не будет закрывать проектный институт
Представитель ГК «Ростех» прояснил ситуацию, сложившуюся в «СоюзпромНИИпроекте» В корпорации подтвердили, что в последний год несколько сотрудников были уволены, поскольку у института стало мало заказов.
«Численность коллектива не соответствует реальной загрузке предприятия. Во взаимодействии с собственником (НПК «Техмаш») и управляющей компанией (РТ-ДТЗ) вырабатывается комплекс антикризисных мер, направленных на стабилизацию ситуации», – обнадежили в Ростехе.
Существенное снижение контрактов за год видно было и по СПАРК-Интерфакс, в предыдущей публикации издания приводились данные о заказчиках института за последние три года. В 2021 году «СоюзпромНИИпроект» заключил 17 контрактов на общую сумму 53,5 млн рублей, в 2020 году – 30 контрактов на сумму 61,1 млн рублей, в 2019 году – 72 контракта на 233 млн рублей.
Факт массовых сокращений без каких-либо выплат в пресс-службе опровергли, отметив, что расторжение договоров происходит точечно с соблюдением норм трудового законодательства.
«Планов по ликвидации института нет», – подытожил представитель структуры.
Ранее источник «Русской планеты» пожаловался на увольнения сотрудников «по соглашению сторон» и рассказал о задержках зарплаты в летнее время.
ГК «Ростех» управляет «СоюзпромНИИпроектом» через созданный корпорацией в 2011 году «НПК «Техмаш». Эта структура специализируется на комплексной разработке и производстве высокотехнологичной военной продукции. В «СоюзпромНИИпроекте» занимаются разработкой проектов на строительство новых предприятий промышленности боеприпасов и спецхимии, а также расширением, реконструкцией и техническим перевооружением действующих предприятий.
На днях проектный институт получил очередной иск от заказчика. На этот раз работой была недовольна новосибирская клиника Мешалкина, которая хочет взыскать 124 млн рублей.