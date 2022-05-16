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Бизнес
Россиян возмутило неприятное нововведение интернет-магазина Wildberries
16 мая, 2022 10:43
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Aleksander Polyakov/Global Look Press
Интернет-магазин Wildberries вводит платный возврат товаров. Об этом заявили пользователи со ссылкой на соответствующее извещение, которое появляется при заказе.
Стоимость возврата каждой позиции составит 100 рублей. Россиян возмутило это нововведение.
Покупатели выражают желание отказаться от покупок на Wildberries.
Некоторые предположили, что возврат вводится в зависимости от индивидуальных параметров товара. Примечательно, что извещение появилось не у всех. О новом правиле сообщает «Московский комсомолец».
Ранее «Сбербанк» сообщил об уменьшении бонусов «СберСпасибо» в летний период. Это решение связано с требованием ЦБ снизить эквайринговую комиссию.
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