Россия для Лукашенко ловит в небе оппозиционеров? Случай с Ryanair прокомментировал глава ВТБ
Могла ли Россия принять участие в спецоперации с посадкой самолета Ryanair в Минске и задержанием оппозиционера Романа Протасевича, ответил глава ВТБ Андрей Костин. Он сомневается в причастности Москвы и не хочет верить, что Запад «припишет» случай России и введет связанные с этим санкции.
«Я не думаю, что мы для Лукашенко ловим в его же небе оппозиционеров. Я не могу представить, что мы каким-то образом в этом участвовали — не наше воздушное пространство, не наш самолет», - сказал Костин РБК.
Топ-менеджер не исключает, что в связи с инцидентом могут «прицепиться» к России. Санкции конкретно в отношении банка ВТБ он считает маловероятными.
Напомним, 23 мая в Минске принудительно посадили самолет с основателем оппозиционного Telegram-канала Nexta на борту. После инцидента страны Евросоюза поочередно стали закрывать небо для белорусских самолетов и рекомендовали собственным перевозчикам исключить полеты через воздушное пространство республики.