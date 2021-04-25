Российский МИР дорос до «яблочных» плодов и встряхнул банки страны

Бизнес

Руководитель Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов выступил с сообщением, согласно которому, карты МИР, уже в скором времени, будут подключены большинством российских банков к системе Apple Pay.

Данная функция, при этом, не является обязательной для финансовых учреждений. Тем не менее, по мнению экспертов, банки охотно пойдут на введение подобной инициативы.

«Для платежных систем возможность использования Apple Pay является одним из конкурентных преимуществ. Логично, что «Мир» тоже хочет реализовать эту возможность», — приводит «РИА Новости» слова Достова.

Напомним, к настоящему моменту, для пользователей доступны лишь мобильные сервисы на платформе Android, такие как Samsung Pay и Mir Pay.