Новости – Бизнес
Бизнес
Российские программисты останутся без китайских микрочипов
27 февраля, 2022 13:24
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Cover Images/Keystone Press Agency
Крупнейший производитель микроэлектроники – корпорация TSMC в Тайване – предупредила о том, что присоединяется к мировым экономическим санкциям в отношении России.
Среди главных российских партнеров корпорации – «Байкал Электроникс, выпускающая процессоры MIPS и ARM. Под ударом окажутся также вендеры процессоров «Эльбрус», - сообщает cnews.ru.
Производственные мощности TSMC задействованы при создании процессоров AMD, MediaTek и Qualcomm, российским пользователям также хорошо знакомы тайваньские графические чипы Nvidi.
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