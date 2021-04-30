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Роскомнадзор напомнил Twitter о необхоимости удалить запрещенную информацию до 15 мая
30 апреля, 2021 12:31
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Фото: Pixabay
Роскомнадзор напомнил руководству Twitter о необходимости придерживаться договоренности и удалить всю запрещённую информацию до 15 мая.
На сайте ведомства отмечается, что администрация соцсети заявила о готовности удалить/заблокировать все оставшиеся противоправные материалы и повысить скорость реагирования на требования РКН.
В данный момент среднее время реагирования Twitter на требовани яведомства об удалении или блокировке материалов составляет 81 час. Согласно же действующему законодательству оно не должно превышать 24 часов с момента получения соответствующего уведомления.
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