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Бизнес
Робот-курьер «Яндекса» будет кормить американских студентов
7 июля, 2021 05:39
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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
Российская компания «Яндекс» договорилась о сотрудничестве с сервисом доставки еды Grubhub из США.
Согласно договоренности, роботы-курьеры «Ровер» от «Яндекса» будут доставлять заказы в кампусы университетов. Американский сервис обслуживает более 250 кампусов. Как ожидается, в некоторых университетах рободоставка станет возможна уже в текущем году.
Заказать доставку от «Ровера» можно будет с помощью смартфона. Список университетов, в которые будет осуществляться доставка еды с помощью робота, обнародуют к началу учебного года, сообщает «Коммерсант».
Тем временем, «Яндекс» готовится к запуску собственного сервиса безналичной оплаты Yandex Pay.
К сервису можно будет привязать банковские карты и пользоваться Yandex Pay для безналичной оплаты.
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