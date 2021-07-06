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Бизнес
Реванш длинною в год: Сбербанк больше не первый. Крупнейший банк страны обошла другая компания
6 июля, 2021 16:15
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Youtube / Forbes
Сбербанк утратил звание самой дорогой российской компании, которое занимал почти год.
В ходе торгов на Московской бирже 6 июля крупнейший отечественный банк опередила энергетическая компания «Газпром». Стоимость её ценных бумаг поднималась до отметки 292,2 руб. за акцию. Тем самым капитализация энергетического гиганта достигла отметки в 6,917 триллиона рублей, обогнав Сбербанк, чья капитализация составила 6,906 триллиона рублей.
Первенство по стоимости среди российских публичных компаний Сбербанк удерживал около года, напоминает «РБК». Примечательно, что на первое место по капитализации банк вышел 10 июля 2020 года, когда обогнал тот же «Газпром».
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