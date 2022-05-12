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Бизнес
Производитель спортивной экипировки не будет поставлять красно-белую форму «Спартаку» из-за вердикта УЕФА
12 мая, 2022 16:57
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Stupnikov Alexander/spartak.com/globallookpress
Экипировщик московского «Спартака» - компания Nike - больше не будет поставлять красно-белую форму футбольному клубу. Спонсорский контракт расторгнут досрочно.
Об этом сообщает телеканал «360». Компания уведомила «Спартак» о своем решение. Причиной такого шага стал вердикт UEFA, согласно которому российская команда отстранена от участия в еврокубках в сезоне-2022/23.
Руководство команды ищет нового экипировщика.
Напомним, Nike был техническим спонсором 17 лет - с 2005 года. В красно-белой форме одержано множество побед.
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