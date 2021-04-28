Приобщивший Лукашенко к большому теннису бизнесмен строит комплекс напротив Дворца независимости

Бизнес

Близкий президенту Беларуси Александру Лукашенко бизнесмен, председатель Белорусской теннисной федерации Сергей Тетерин строит многофункциональный комплекс напротив Дворца независимости в Минске. В 1990-е годы именно он приобщил белорусского лидера к большому теннису.

Комплекс будет построен в 2022 году. Проектом занимается компания Тетерина «БелГлобалГарант».

Ей переданы в аренду два участка площадью 2,6 гектара. Комплекс будет включать бассейн, медико-восстановительный центр, номера для спортсменов, приезжающих играть в теннис, офисные помещения, пишет Tut.by.

Тетерину 60 лет. Он профессионально занимался теннисом. В 90-е годы Тетерин приобщил к спорту Лукашенко.

Ранее Тетерина замечали с Лукашенко не только на спортивных мероприятиях, но и сельскохозяйственных. Несколько раз он косил траву с президентом и собирал с ним арбузы.