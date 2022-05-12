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Бизнес
Принадлежащие РЖД «Ласточки» и «Сапсаны» остались без сервисного ремонта
12 мая, 2022 20:23
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Используемые РЖД поезда «Ласточки» и «Сапсаны» осталась без обслуживания немецким концерном Siemens. С 13 мая компания больше не будет предоставлять услуги из-за санкций. Об этом завил сам концерн.
По словам Siemens, санкции и вытекающие из них ограничения сделали невозможной дальнейшую работу по договорам с РЖД. В связи с ограничениями операционная деятельность оказалась под угрозой, и концерн принял решение «свернуть бизнес в России». Отмечается, что договора на сервисное обслуживание также будут разорваны.
Напомним, после начала российской военной кампании в Украине Siemens заморозила все международные поставки и операции в России и Беларуси. При этом сервисное обслуживание «Сапсанов» и «Ласточек» компания пыталась продолжить.
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